«Мне нравится жить в России, здесь очень доброжелательные люди. Жена научилась борщ готовить». Попов – сочинским студентам

Хавбек «Сочи» Ивелин Попов рассказал, почему ему нравится жить в России.
Болгарин поделился мнением во время встречи со студентами Сочинского госуниверситета.
– В российских футбольных клубах я играю уже много лет, выступал и за «Спартак», и за «Ростов», сейчас вот играю за «Сочи».
Мне нравится жить в России, здесь очень доброжелательные люди, многие из них отлично разбираются в футболе, любят эту игру.
– Что больше всего нравится из нашей кухни?
– Моя жена научилась в России отлично готовить борщ, – сказал Попов.