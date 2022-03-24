«Мне нравится жить в России, здесь очень доброжелательные люди. Жена научилась борщ готовить». Попов – сочинским студентам

Хавбек рассказал, почему ему нравится жить в России.

Болгарин поделился мнением во время встречи со студентами Сочинского госуниверситета.

– В российских футбольных клубах я играю уже много лет, выступал и за «Спартак», и за «Ростов», сейчас вот играю за «Сочи».

Мне нравится жить в России, здесь очень доброжелательные люди, многие из них отлично разбираются в футболе, любят эту игру.

– Что больше всего нравится из нашей кухни?

– Моя жена научилась в России отлично готовить борщ, – сказал Попов.