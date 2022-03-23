Арсен Захарян: «Мой стиль приспособлен к европейскому футболу. Такой ставит нам Шварц»

Арсен Захарян рассказал о своем игровом стиле.

– Вы известны как разносторонний футболист. Какую позицию считаете для себя оптимальной, если бы за вами был выбор места на поле?

– Я всю жизнь играл в центре полузащиты. Даже до перехода в основной состав. Тренер поставил меня на фланг, и я там неплохо выступил. Понял основные принципы игры на этой позиции. Могу действовать и там, и там. Например, в недавнем матче со «Спартаком» начал первый тайм на фланге, а после перерыва сместился в середину поля. Никаких проблем.

– Как считаете, ваш игровой стиль подходит для европейского футбола?

– Наша команда стремится играть в европейской модели футбола. Наш тренер – из Европы, у него соответствующий менталитет. Кроме того, он ставит нам как раз европейский футбол. Поэтому думаю, да, мой стиль приспособлен к такому футболу, – отметил полузащитник «Динамо».