«Реал» покрывает Бэйла, хотя делать этого не стоит. Пусть выложат все». Журналист Ромеро о Гарете

Журналист Антонио Ромеро призвал не скрывать информацию о ситуации с .

Валлиец практически не играет за клуб в этом сезоне. Он не попал в заявку «Мадрида» на матч с «Барселоной» (0:4) из-за проблем со спиной, но при этом был вызван в сборную Уэльса, где тренируется без каких-либо ограничений.

«Заявив о проблеме со спиной, Бэйл вновь даже не явился на проведать своих партнеров.

Анчелотти и «Реал» покрывают его, хотя делать этого не стоит. Я думаю, они должны выложить все сведения о том, что с ним произошло.

А ведь был период, когда казалось, что уход не так сильно скажется на «Реале», ведь у команды оставался Бэйл», – заявил Ромеро.