Бэйл, пропустивший класико из-за проблем со спиной, тренируется без ограничений в сборной Уэльса

Гарет Бэйл без ограничений тренируется в сборной Уэльса, несмотря на пропуск класико.
Вингер «Реала» не был включен в заявку на матч 29-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (0:4), пожаловавшись на боли в спине.
Тем не менее в начале этой недели 32-летний игрок присоединился к национальной команде, которая примет участие в стыковых матчах ЧМ-2022.
Ожидается, что Бэйл сыграет с Австрией 24 марта. В составе «Реала» он не выходил на поле с 15 февраля.
Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.