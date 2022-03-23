Бэйл, пропустивший класико из-за проблем со спиной, тренируется без ограничений в сборной Уэльса

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы сборная Уэльса по футболу Гарет Бэйл ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи Футбол

Гарет Бэйл без ограничений тренируется в сборной Уэльса, несмотря на пропуск класико.

Вингер «Реала» не был включен в заявку на матч 29-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (0:4), пожаловавшись на боли в спине.

Тем не менее в начале этой недели 32-летний игрок присоединился к национальной команде, которая примет участие в стыковых матчах ЧМ-2022.

Ожидается, что Бэйл сыграет с Австрией 24 марта. В составе «Реала» он не выходил на поле с 15 февраля.

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

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