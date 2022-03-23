Малафеев о расширении РПЛ: «Сможем проводить больше матчей в условиях без еврокубков»

поддержал идею расширения РПЛ.

«Расширение лиги даст возможность проводить больше матчей в условиях нынешней ситуации, где клубы лишены права участвовать в еврокубках.

Расширение РПЛ позволит использовать еще несколько команд. Также другие регионы получат развитие футбола, потому что интерес к Премьер-лиге намного выше, чем к ФНЛ.

В таком случае чем больше участников, тем лучше. В условиях отсутствия еврокубков, думаю, что это правильно решение», – сказал бывший вратарь «Зенита».

Клубы РПЛ – за заморозку вылета и расширение. Но это еще ничего не значит