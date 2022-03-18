Ойарсабаль порвал кресты на тренировке. Капитан «Сосьедада» не сыграет до сентября-октября

Капитан выбыл до конца сезона из-за травмы.

Пресс-служба клуба сообщила, что на утренней тренировке вчера хавбек повредил левое колено. Тесты показали, что футболист порвал переднюю крестообразную связку. В ближайшие недели испанцу предстоит операция.

Таким образом, Ойарсабаль не сыграет до конца нынешнего сезона и может пропустить несколько месяцев следующего сезона. Это ставит под угрозу его участие на чемпионате мира в составе сборной .

Как пишет As, в лучшем случае хавбек восстановится от травмы в сентябре-октябре.

«Наступил момент, которого не хочет ни один футболист. Это очень трудно принять, но теперь у меня лишь одна цель: вернуться сильнее!» – написал футболист в инстаграме.

В этом сезоне 24-летний левый вингер провел 33 матча за «Сосьедад» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 4 передачи. Его статистику можно найти здесь.