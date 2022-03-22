«МЮ» и «Реал» – самые большие клубы в мире. Тухель может уйти из «Челси» только чтобы создать собственную команду в «Юнайтед». Маккойст о немце

поддерживает назначение на пост тренера .

«Величина клуба позволяет делать работу привлекательной. На мой взгляд, «Манчестер Юнайтед» и «Реал» – самые большие клубы в мире.

Единственной причиной ухода Тухеля из может стать возможность создать в «МЮ» свою собственную команду.

Для этого ему нужны невероятные гарантии. Потому полагаю, что» МЮ» собирается полностью перестроить состав.

Не думаю, что нынешний состав, даже с учетом добавления пары новых игроков, сможет на постоянной основе бросить вызов «Ливерпулю» и «Манчестер Сити».

Я смотрю на «Арсенал». Выглядит так, что у них есть структура и план.

Пришло время «Манчестер Юнайтед» это понять, потому что они рискуют отставать все дальше и дальше, а это станет катастрофой», – сказал бывший футболист «Рейнджерс».