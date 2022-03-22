Андрей Талалаев: «Я за расширение РПЛ, но нужно сохранить спортивный принцип. Даже в нашем климате должно быть 40 матчей в течение года»

поддерживает расширение , но с сохранением спортивного принципа в этом сезоне.

«Обязательно необходимо сохранение спортивного принципа. В этом году должны вылететь две слабейшие команды РПЛ и вместо них прийти две лучшие команды ФНЛ.

А сколько клубов необходимо добавлять, нужно решать ближе к окончанию чемпионата, когда мы будем знать финансовое состояние всех клубов.

Принципиально, я за расширение РПЛ. В условиях блокады от европейских матчей нам необходимо большее количество игр.

В любом случае придется принимать какое-то решение по увеличению количества матчей. Не может быть в течение года всего 30 игр.

Плюс кубковые, 32-34 матча…Минимальное количество игр должно быть больше 40. Даже в нашем климате», – заявил главный тренер .