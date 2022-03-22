Президент «Урала»: «Поддерживаю расширение РПЛ. Спортивного принципа и так не будет, по 8 человек у команд уехало»

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Президент «Урала» Григорий Иванов выступил за расширение РПЛ.

О расширении РПЛ

«Конечно, я поддерживаю расширение. Спортивного принципа и так не будет, по восемь человек у команд уехало, у нас – четверо.

Что касается потолка зарплат, мне кажется, он не будет действовать».

О переходе на систему «весна-осень»

«Почему я против перехода на «весна-осень»? Разницы нет. Мы же рано или поздно вернемся в международные турниры, будут и матчи сборных.

Так что при любой системе будет футбол в декабре. Может быть, вторую лигу можно перевести на такую систему», – отметил Иванов.

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