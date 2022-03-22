Блез Матюиди: «Я удивлен, что Дибала уходит. «Ювентусу» будет нелегко его заменить и найти другого игрока его калибра»

Теги Блез Матюиди Ювентус серия А Италия Пауло Дибала Футбол

Блез Матюиди прокомментировал информацию о том, что Пауло Дибала уйдет из «Ювентуса».

«Я в хороших отношениях с Пауло. Я слышал новости, но еще не говорил с ним.

Он отличный футболист и отличный человек. Я удивлен, что он уходит, будет нелегко его заменить и найти другого игрока его калибра.

Он делал экстраординарные вещи годами, и я уверен, что он найдет клуб, который позволит ему преуспевать и совершенствоваться. Это трудно принять, но нужно иметь силы перевернуть страницу», – сказал полузащитник «Интер Майами», ранее выступавший за «Ювентус», в интервью La Gazzetta dello Sport.

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