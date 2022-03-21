Анри раскритиковал отношение игроков «ПСЖ» к делу: «Ты уйдешь из «Барсы», «Реала» и «Баварии», если не будешь делать того, что нужно, независимо от твоего имени»

раскритиковал отношение игроков к делу.

«Каков основополагающий принцип? Я играл за «Барселону», и там ты уйдешь из команды, если не будешь делать то, что должен, независимо от твоего имени. Если ты не уважаешь свои обязанности, ты уйдешь.

Ты уйдешь из «Барсы», если не будешь делать того, что нужно. Ты уйдешь из «Баварии», из . Ты уйдешь из всех больших клубов. Уйдешь ли ты из «ПСЖ»?

Нельзя превращать в банальность 10 чемпионских титулов. Это не банальность, это поразительно», – сказал бывший нападающий сборной Франции Amazon Prime Video.