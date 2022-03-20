Пеп Гвардиола: «Когда «Сити» обыгрывает «МЮ», то это потому, что «МЮ» был ужасен». Когда у нас ничья с «Пэлас», то это «Сити» ужасен»

рассказал о сложностях «Ман Сити» в матчах против «Саутгемптона».

В этом сезоне «Манчестер Сити» дважды сыграл с «Саутгемптоном» вничью в матчах . Сегодня команды встретятся в 1/4 финала Кубка Англии.

«Почему нам было сложно с ними? Потому что они хороши. «Саутгемптон» играет интенсивно, держит ритм, у них есть мастера. Там хорошие игроки и тренер. Они стабильны.

Когда мы обыгрываем , то это потому, что «Юнайтед» был ужасен». Когда мы играем вничью с «Пэлас», то это ужасен». Это ни то, ни другое. В понедельник мы были хороши, а «Пэлас» отлично оборонялся.

Когда добивается результата в матче с нами, то причина в том, что они хороши. Соперники сильны. Они играют с характером, держат ритм на протяжении 90 минут, и в этом их большая заслуга. Я с большим уважением отношусь к тому, на что они способны.

Я не сужу только лишь по результатам. Я много раз говорил: если ты защищаешься так, как мы против «Тоттенхэма», то не заслуживаешь победы. Но наиграли ли мы тогда на поражение? Нет. Просто нашим соперником была сложная команда.

К этому моменту мы набрали невероятное количество очков. И если посмотреть на наших соперников на протяжении последних сезонов, то можно увидеть, что они очень, очень хороши.

Просто взгляните, сколько игроков вышло из «Саутгемптона» за последние годы – такие футболисты, как Вирджил ван Дейк. Там много топ-игроков, и иногда их продают в другие клубы. У них хорошие скауты, там работают менеджеры топ-уровня. Они отлично работают», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Ман Сити» и «Саутгемптоном». Начало – в 18:00 по московскому времени.