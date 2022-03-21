Талалаев об утечке информации о конфликте с Семеновым: «Крысу» быстро найдем»

высказался о конфликте с .

Сообщалось, что главный тренер оштрафовал защитника на 500 тысяч рублей и лишил капитанской повязки за ошибку в матче с «Локомотивом» (2:3).

«Рабочие моменты не обсуждаю в прессе. Не считаю это взрывом и конфликтом. Ничего особенного. После каждой проигранной игры принимаются различные (иногда непопулярные) меры.

Некоторое беспокойство вызывает вынос информации из внутреннего командного чата. Но «крысу» быстро найдем», — сказал Талалаев.