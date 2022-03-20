Талалаев оштрафовал Семенова на 500 тысяч рублей и лишил капитанской повязки за ошибку в матче с «Локо» («Мутко против»)

У защитника «Ахмата» возник конфликт с .

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против». Утверждается, что главный тренер оштрафовал футболиста на 500 тысяч рублей и лишил капитанской повязки после матча с «Локомотивом» (2:3).

«Обстановка начала накаляться еще до игры – Семенов отказался надевать датчик, обосновав это тем, что с ним неудобно играть. Талалаев в ответ заявил, что тогда игрок будет оштрафован, а Семенов сказал, что все оплатит, но датчик надевать не будет. Во время игры Талалаев также частенько пихал Семенову, а тот, между делом, посылал его куда подальше.

После матча Талалаев сказал игроку, что за разговоры штраф увеличивается до 300 000 рублей, на что Семенов при всех ответил «да хоть до 400».

Но основной «взрыв» произошел из-за интервью Талалаева после игры, а именно из-за одной его фразы: «Если у нас защитник, игрок сборной, упускает единственного нападающего, который играет головой, Кухту, а мы это все показали, объяснили… Значит, нам нужно еще работать и работать».

Увидев интервью, Семенов посоветовал тренеру не искать крайних и еще раз пересмотреть третий гол, и уже потом «раздавать интервью». Судя по всему, в моменте с третьим голом Семенов считает, что был заблокирован своим же партнером по команде.

Однако Талалаев отреагировал быстро, заявив, что за такие разговоры с тренером штраф теперь увеличивается до 500 000 рублей. Кроме того, Талалаев сказал защитнику, что он больше не капитан», – говорится в сообщении телеграм-канала.

Отметим, что изначально в данной новости были приведены цитаты Семенова из интервью «Спорт-Экспрессу», подтверждающие эту информацию, но вскоре «СЭ» удалил реплики игрока.