«Реал» пропустил 4 мяча от «Барсы» впервые с октября 2018-го. Тогда уволили Лопетеги

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Хулен Лопетеги Футбол

«Реал» пропустил четыре мяча от «Барселоны» впервые с 2018 года.

Мадридский клуб проводит класико против «Барселоны» (0:4, второй тайм) в рамках 29-го тура чемпионата Испании.

Команда тренера Карло Анчелотти пропустила четыре мяча в свои ворота к 51-й минуте матча.

«Реал» пропустил четыре гола от «Барселоны» впервые с октября 2018 года.

Тогда мадридцы проиграли матч со счетом 1:5, после чего в отставку был отправлен главный тренер команды Хулен Лопетеги

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Реалом» и «Барселоной».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные