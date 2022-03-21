«Реал» пропустил 4 мяча от «Барсы» впервые с октября 2018-го. Тогда уволили Лопетеги

«Реал» пропустил четыре мяча от «Барселоны» впервые с 2018 года.

Мадридский клуб проводит класико против «Барселоны» (0:4, второй тайм) в рамках 29-го тура .

Команда тренера пропустила четыре мяча в свои ворота к 51-й минуте матча.

пропустил четыре гола от «Барселоны» впервые с октября 2018 года.

Тогда мадридцы проиграли матч со счетом 1:5, после чего в отставку был отправлен главный тренер команды

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Реалом» и «Барселоной».