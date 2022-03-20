Смолов забил 4 мяча в 5 играх за «Динамо». У него 10 голов в этой РПЛ – лишь у Агаларова больше

Теги Локомотив Ростов Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Нападающий «Динамо» Федор Смолов сравнял счет в конце игры с «Ростовом» (1:1) в РПЛ.

Форвард вышел на поле на 74-й минуте и на 90-й реализовал пенальти.

После зимнего перехода в «Динамо» из «Локомотива» Смолов забил по голу в четырех из пяти матчей во всех турнирах, 2 из них – с одиннадцатиметровой отметки.

Всего на счету Смолова 10 голов в текущем чемпионате России: 3 за «Динамо», 7 за «Локомотив». Он уступает лишь нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову – у того 14 мячей.

Подробно со статистикой Федора можно ознакомиться здесь.

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