Смолов забил 4 мяча в 5 играх за «Динамо». У него 10 голов в этой РПЛ – лишь у Агаларова больше

Нападающий «Динамо» сравнял счет в конце игры с (1:1) в .

Форвард вышел на поле на 74-й минуте и на 90-й реализовал пенальти.

После зимнего перехода в «Динамо» из Смолов забил по голу в четырех из пяти матчей во всех турнирах, 2 из них – с одиннадцатиметровой отметки.

Всего на счету Смолова 10 голов в текущем чемпионате России: 3 за , 7 за «Локомотив». Он уступает лишь нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову – у того 14 мячей.

Подробно со статистикой Федора можно ознакомиться здесь.