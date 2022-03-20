Смолов забил 4 мяча в 5 играх за «Динамо». У него 10 голов в этой РПЛ – лишь у Агаларова больше

Нападающий «Динамо» Федор Смолов сравнял счет в конце игры с «Ростовом» (1:1) в РПЛ.
Форвард вышел на поле на 74-й минуте и на 90-й реализовал пенальти.
После зимнего перехода в «Динамо» из «Локомотива» Смолов забил по голу в четырех из пяти матчей во всех турнирах, 2 из них – с одиннадцатиметровой отметки.
Всего на счету Смолова 10 голов в текущем чемпионате России: 3 за «Динамо», 7 за «Локомотив». Он уступает лишь нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову – у того 14 мячей.
Подробно со статистикой Федора можно ознакомиться здесь.