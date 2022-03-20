Осинькин о 3:2 с «Сочи»: «Крыльям» было очень тяжело, зрителям – весело. Нам повезло»

назвал тяжелой победу «Крыльев Советов» над «Сочи» (3:2) в 22-м туре .

«Очень тяжелая игра. Но в то же время веселая для зрителей. Когда одна команда ведет 2:0, удаление, пропускает два гола, хозяева отыгрываются за короткий промежуток времени – для зрителей это все очень интересно. Смотрибельно.

Но есть вопросы к тому, что мы позволили в концовке сопернику вернуться в игру. Но я посмотрел голы, которые мы пропустили. Они по-настоящему качественные. Они не зависели от преимущества на одного игрока. Это моменты, в которых было индивидуально сильно сыграно.

Игра была на высоких скоростях, высокой плотности, было много единоборств, много желтых карточек. Сложно было до удаления. Мы на какой-то отрезок вжались в свою штрафную. Непросто было после этого поднять игру.

Качественная игра «Сочи». Очень тяжело нам было. При равной игре большую часть матча нам повезло», – сказал главный тренер .

Федотов об удалении Терехова: «Наш игрок выпрыгнул, соперник подлез под него, «Сочи» получил удаление на ровном месте. Странное судейское решение»