Федотов об удалении Терехова: «Наш игрок выпрыгнул, соперник подлез под него, «Сочи» получил удаление на ровном месте. Странное судейское решение»

прокомментировал удаление в матче с «Крыльями Советов».

Главный тренер высказался после поражения от самарского клуба со счетом 2:3.

«Гол в раздевалку немного спутал нам карты. Неприятный момент получился: не доиграли, неправильно расположились, пропустили.

Вопрос – за что удаление? Наш игрок первый выпрыгнул вверх, игрок [соперника] подлез под него и мы получили удаление на ровном месте – вторую желтую карточку. Странное судейское решение.

Тем не менее получилось как получилось, второй гол пропустили с пенальти. Наверное, могу поблагодарить игроков, что они не выключились, продолжили играть до конца, сравняли счет. Думаю, что не останавливались на достигнутом, хотели вырвать победу.

Но сумасшедший по силе и красоте удар получился у Антона Зиньковского. Здесь мы были бессильны.

Но упрекнуть игроков не в чем. Мы до последнего пытались забрать сегодня очки», – сказал Федотов.

На матче работал главный судья Артем Любимов.