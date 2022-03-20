Лэмпард проиграл все 4 выездных матча в «Эвертоне», общий счет – 1:14. Такого не было с 1956-го

«Эвертон» под руководством Фрэнка Лэмпарда проиграл все выездные матчи.
Сегодня команда из Ливерпуля была разгромлена «Кристал Пэлас» (0:4) на «Селхерст Парк» в четвертьфинале Кубка Англии. Ранее «Эвертон» при Лэмпарде проиграл в гостях «Ньюкаслу» (1:3), «Саутгемптону» (0:2) и «Тоттенхэму» (0:5).
Лишь два тренера в истории клуба проигрывали первые четыре игры на выезде: Клифф Бриттон (1948) и Иан Бучан (1956).
В следующий раз «Эвертон» сыграет на чужом поле 3 апреля – с «Вест Хэмом».
- Дата проведения
- 20 марта, 15.30, «Селхерст Парк»
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Кристал Пэлас –
Батленд, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте (Хьюз, 83), Эзе (Миливоевич, 71), Галлахер, Олисе (Бентеке, 83), Заа, Матета (Эдуар, 71).
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Эвертон –
Пикфорд, Коулмэн (Ивоби, 73), Годфри, Кин, Холгейт, Кенни (Кэлверт-Льюин, 46), Андре Гомеш, Дукуре, Таунсенд (Грэй, 17), Ришарлисон, Гордон.
- Предупреждения:
- Гордон (62), Андре Гомеш (64).