Лэмпард проиграл все 4 выездных матча в «Эвертоне», общий счет – 1:14. Такого не было с 1956-го

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«Эвертон» под руководством Фрэнка Лэмпарда проиграл все выездные матчи.

Сегодня команда из Ливерпуля была разгромлена «Кристал Пэлас» (0:4) на «Селхерст Парк» в четвертьфинале Кубка Англии. Ранее «Эвертон» при Лэмпарде проиграл в гостях «Ньюкаслу» (1:3), «Саутгемптону» (0:2) и «Тоттенхэму» (0:5).

Лишь два тренера в истории клуба проигрывали первые четыре игры на выезде: Клифф Бриттон (1948) и Иан Бучан (1956).

В следующий раз «Эвертон» сыграет на чужом поле 3 апреля – с «Вест Хэмом».

Кристал Пэлас – Эвертон 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
20 марта, 15.30, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 25 Гехи, 2:0 – 41 Матета, 3:0 – 79 Заа, 4:0 – 87 Хьюз.
Кристал ПэласБатленд, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте (Хьюз, 83), Эзе (Миливоевич, 71), Галлахер, Олисе (Бентеке, 83), Заа, Матета (Эдуар, 71).
ЭвертонПикфорд, Коулмэн (Ивоби, 73), Годфри, Кин, Холгейт, Кенни (Кэлверт-Льюин, 46), Андре Гомеш, Дукуре, Таунсенд (Грэй, 17), Ришарлисон, Гордон.
Предупреждения:
Гордон (62), Андре Гомеш (64).

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