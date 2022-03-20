Лэмпард проиграл все 4 выездных матча в «Эвертоне», общий счет – 1:14. Такого не было с 1956-го

«Эвертон» под руководством проиграл все выездные матчи.

Сегодня команда из Ливерпуля была разгромлена (0:4) на «Селхерст Парк» в четвертьфинале Кубка Англии. Ранее «Эвертон» при Лэмпарде проиграл в гостях «Ньюкаслу» (1:3), «Саутгемптону» (0:2) и «Тоттенхэму» (0:5).

Лишь два тренера в истории клуба проигрывали первые четыре игры на выезде: Клифф Бриттон (1948) и Иан Бучан (1956).

В следующий раз сыграет на чужом поле 3 апреля – с «Вест Хэмом».