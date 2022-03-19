Лоськов о 3:2 с «Ахматом» после 1:2 к перерыву: «Локомотив» понимал, что отступать некуда»

объяснил, каким образом «Локомотив» обыграл «Ахмат», уступая к перерыву.

Клуб из Грозного вел 2:1, но в итоге со счетом 2:3 потерпел поражение в 22-м туре РПЛ.

«Ребята понимали, что отступать некуда, допустили ошибки, некоторые из которых привели к голу в наши ворота. Надо было выходить, играть на победу – то, что они во втором тайме и сделали.

Вышли, забили два гола, выдержали. Могу только поблагодарить их за самоотдачу, желание, бойцовские качества.

Три очка заработали, будем отдыхать, готовиться к следующей игре, тренироваться, работать над ошибками», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива».

Талалаев о 2:3 с «Локо»: «Ахмат» играл лучше по всем показателям. Мы одни из лучших в РПЛ весной»