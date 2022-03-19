Талалаев о 2:3 с «Локо»: «Ахмат» играл лучше по всем показателям. Мы одни из лучших в РПЛ весной»

уверен, что «Ахмат» превзошел , несмотря на поражение.

Команда из Грозного уступила в 22-м туре со счетом 2:3, хотя вела 2:1.

«Вы считаете, не такой хороший был второй тайм? 22 удара, пять стопроцентных голевых моментов. Я горжусь своей командой, тем, как мы играем в футбол.

В первом тайме здорово комбинировали, во втором перешли немного на другую игру, тоже реализовали эту модель, чего не получилось в матче с «Рубином».

Поблагодарил ребят, я считаю, что моя команда играла в футбол лучше по всем показателям. К сожалению, у соперника собраны исполнители, которые решают моменты, у нас есть игроки, которых клуб смог приобрести. Реализация моментов определяется мастерством игроков.

В весенней стадии мы одна из лучших команд по игре, а реализовывать моменты мы будем в следующих матчах. Я ставлю задачу на определенную игру, сегодня практически со всеми задачами мы справились.

Если у нас защитник, игрок сборной, упускает единственного нападающего, который играет головой, Кухту, а мы это все показали, объяснили… Значит, нам нужно еще работать и работать», – заявил главный тренер .