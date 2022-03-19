Кержаков о ничьей со «Спартаком»: «После этой игры нам будут симпатизировать и на следующий матч придет больше народа»

поделился впечатлениями после матча со .

сыграл вничью с московским клубом (1:1) в 22-м туре чемпионата России.

«Вполне доволен ничьей, хороший матч. Благодарен ребятам за то, что после первых минут, когда спало напряжение и волнение, они здорово сыграли. В середине второго тайма нам, понятно, было тяжело. Ничья со «Спартаком» для нас неплохой результат, поэтому они психологически стали пытаться удерживать счет, это давит на усталость. Но они выдержали, молодцы.

Я точно не был недоволен, но пытался докричаться до ребят, чтобы в каких-то моментах они действовали по-другому.

Я сказал ребятам перед игрой, что именно такие матчи помогают молодой команде повернуть к себе болельщиков. Думаю, что после этой игры в Нижнем Новгороде будут нам симпатизировать и на следующую игру сюда придет еще больше народа», – сказал главный тренер «Нижнего Новгорода».