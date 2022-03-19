«Ювентус» интересуется Жоржиньо, Пулишичем и Зиешем

Сразу несколько игроков «Челси» входят в сферу интересов «Ювентуса».
Туринский клуб изучает возможность приглашения полузащитников Жоржиньо, Кристиана Пулишича и Хакима Зиеша, сообщает CalcioMercato со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Ранее стало известно, что «Челси» из-за санкций против Романа Абрамовича запретили продлевать контракты со своими футболистами.
Соглашение лондонцев с Жоржиньо рассчитано до 2023 года, с Пулишичем – до 2024-го, с Зиешем – до 2025-го.
Сегодня появилась информация, что в «Ювентус» летом бесплатно перейдет из «Челси» защитник Антонио Рюдигер.