«Ювентус» интересуется Жоржиньо, Пулишичем и Зиешем

Сразу несколько игроков «Челси» входят в сферу интересов .

Туринский клуб изучает возможность приглашения полузащитников Жоржиньо, и , сообщает CalcioMercato со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Ранее стало известно, что «Челси» из-за санкций против запретили продлевать контракты со своими футболистами.

Соглашение лондонцев с Жоржиньо рассчитано до 2023 года, с Пулишичем – до 2024-го, с Зиешем – до 2025-го.

Сегодня появилась информация, что в «Ювентус» летом бесплатно перейдет из защитник .