Ламкель Зе покинул «Химки» и вернулся в «Антверпен». У камерунца 2 гола в 3 матчах РПЛ

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Камерунский нападающий «Химок» покинул клуб.

Дидье Ламкель Зе возвращается из подмосковной команды в «Антверпен», сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Бельгийский клуб воспользовался разрешением ФИФА и отозвал 25-летнего футболиста из аренды. Ламкель Зе уже покинул расположение «Химок».

Ранее ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с российскими клубами до конца сезона. Перед этим ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований.

Дидье Ламкель Зе забил 3 гола в 2 матчах за «Химки» – дубль «Локомотиву» – и получил 2 желтые карточки. Его статистика – здесь.

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