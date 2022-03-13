Ламкель Зе покинул «Химки» и вернулся в «Антверпен». У камерунца 2 гола в 3 матчах РПЛ

Камерунский нападающий «Химок» покинул клуб.

Дидье Ламкель Зе возвращается из подмосковной команды в «Антверпен», сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Бельгийский клуб воспользовался разрешением ФИФА и отозвал 25-летнего футболиста из аренды. Ламкель Зе уже покинул расположение «Химок».

Ранее ФИФА разрешила иностранцам приостановить контракты с российскими клубами до конца сезона. Перед этим ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований.

забил 3 гола в 2 матчах за – дубль «Локомотиву» – и получил 2 желтые карточки. Его статистика – здесь.

Вингер «Антверпена» добивается ухода провокациями: пришел на стадион в футболке «Андерлехта», изрисовал раздевалку, прогулял тренировку из-за татуажа

Бешеный вингер из Бельгии теперь в «Химках». Он провоцирует болельщиков, не ходит на тренировки и бесит партнеров