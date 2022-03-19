Судье матча «Бохум» – «Боруссия» Менхенгладбах в голову попали стаканом с пивом. Игра прервана

Игра с «Боруссией» Менхенгладбах прервана из-за попадания в арбитра стаканом с пивом.

На 69-й минуте матча 27-го тура Бундеслиги, который проходил в Бохуме, при счете 2:0 в пользу гладбахского клуба один из зрителей попал крупным предметом в голову боковому судье Кристиану Гиттельманну, в связи с чем главный рефери Беньямин Кортус принял решение остановить матч.

Футболисты хозяев попытались успокоить бушующих на трибунах фанатов, а игроки отправились в подтрибунное помещение.

Пауза продолжалась около 20 минут, после чего, как информирует Gladbach Live, было объявлено, что матч возобновлен сегодня не будет.