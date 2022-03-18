Венгер о микрофонах на арбитрах: «Лучший способ избавиться от неуважения к судьям – послушать, что им говорят игроки»

Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер рассказал о микрофонах для судей.

«Начну с того, что, разумеется, будет какой-то промежуточный этап, но в целом в обществе есть запрос на прозрачность, и я не думаю, что мы сможем долго избегать этого.

Я пообщался с некоторыми судьями, и они немного обеспокоены. Тут вопрос интерпретации событий: кто принял окончательное решение, не слишком ли большое влияние оказал тот или иной фактор. То есть могут возникнуть дополнительные разговоры.

Но я думаю, что рефери сейчас согласны объяснять свои решения, а следующим шагом станет еще большая прозрачность их работы.

Я не против этой идеи, я даже не против того, что люди будут слышать все, что происходит на поле. Возможно, лучший способ избавиться от неуважения к судьям – послушать, что им говорят футболисты», – сказал Венгер beIN Sports.