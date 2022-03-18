Де Хеа о вылете из ЛЧ: «МЮ» сделал недостаточно в матчах с «Атлетико». Разочарование сильное»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Атлетико Лига чемпионов УЕФА Давид Де Хеа Футбол

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

«МЮ» проиграл «Атлетико» в 1/8 финала по сумме двух матчей (1:1, 0:1).

«Лишь спустя несколько дней я могу рассказать о сильном разочаровании от поражения в Лиге чемпионов.

Мы сделали недостаточно в этих двух матчах, но это наша вина. Мы должны использовать это как энергию для работы над собой, достижения целей и борьбы за трофеи. Вот и все, что мы можем сделать в этот тяжелый момент.

Я много раз говорил, что мы далеки от того, к чему стремимся, но мы будем выкладываться в оставшихся матчах АПЛ», – написал футболист.

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