Де Хеа о вылете из ЛЧ: «МЮ» сделал недостаточно в матчах с «Атлетико». Разочарование сильное»

Вратарь прокомментировал вылет из Лиги чемпионов.

«МЮ» проиграл в 1/8 финала по сумме двух матчей (1:1, 0:1).

«Лишь спустя несколько дней я могу рассказать о сильном разочаровании от поражения в .

Мы сделали недостаточно в этих двух матчах, но это наша вина. Мы должны использовать это как энергию для работы над собой, достижения целей и борьбы за трофеи. Вот и все, что мы можем сделать в этот тяжелый момент.

Я много раз говорил, что мы далеки от того, к чему стремимся, но мы будем выкладываться в оставшихся матчах , – написал футболист.