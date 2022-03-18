Директор «Реала» Бутрагеньо о «Челси» в 1/4 ЛЧ: «Одна из лучших команд мира. Матч с «ПСЖ» стал огромным стимулом, нужно постараться сделать что-то похожее»

В «Реале» оценили предстоящие игры 1/4 финала чемпионов с .

«Челси» обыграл нас в прошлом году, это очень сильная команда в плане физики, сплоченности. Очень сложный соперник. Если мы добьемся хорошего результата в Лондоне, то получим преимущество, так как ответный матч пройдет на .

Болельщики получат удовольствие от этих игр. Посмотрим, кто сильнее. Мы полностью уверены в наших игроках.

Матч с «ПСЖ» стал огромным стимулом для «Реала», мы почувствовали очень сильную гордость. Теперь нам нужно постараться сделать что-то похожее. Игроки сделают все возможное.

Матчи еврокубков на «Бернабеу» – особенные. Нам предстоит встретиться с одной из лучших команд мира», – сказал директор .