Директор «Реала» Бутрагеньо о «Челси» в 1/4 ЛЧ: «Одна из лучших команд мира. Матч с «ПСЖ» стал огромным стимулом, нужно постараться сделать что-то похожее»

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В «Реале» оценили предстоящие игры 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси».

«Челси» обыграл нас в прошлом году, это очень сильная команда в плане физики, сплоченности. Очень сложный соперник. Если мы добьемся хорошего результата в Лондоне, то получим преимущество, так как ответный матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу».

Болельщики получат удовольствие от этих игр. Посмотрим, кто сильнее. Мы полностью уверены в наших игроках.

Матч с «ПСЖ» стал огромным стимулом для «Реала», мы почувствовали очень сильную гордость. Теперь нам нужно постараться сделать что-то похожее. Игроки сделают все возможное.

Матчи еврокубков на «Бернабеу» – особенные. Нам предстоит встретиться с одной из лучших команд мира», – сказал директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо.

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