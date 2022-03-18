Дани Алвес: «Надевая форму «Барсы», чувствую себя как супергерой, надевающий плащ»

рассказал о причинах возвращения в «Барселону».

«Я упорно боролся, чтобы вернуться в этот город, в этот клуб. Все из-за связи, которую я почувствовал, когда впервые вышел на , надел эту футболку.

Когда я надеваю форму «Барсы», я чувствую себя могущественным. Ощущаю себя как супергерой, надевающий свой плащ.

В итоге проходишь через всякое и осознаешь, что ушел ради осознания того, насколько тебе дорога.

Я вернулся не на пенсию, не хочу, чтобы так думали. Я чувствую себя сильным, у меня есть цели, и мне нужно быть в таком месте, где я буду чувствовать себя сильным.

Я всегда следил за «Барсой» после ухода и видел, что им не хватает духа, которого у меня хватает. Дух – это желание соревноваться, не смиряться с поражением, не смиряться с тем, что дела идут плохо», – сказал бразильский защитник.