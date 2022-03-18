«Ливерпуль» и «Барселона» общались с окружением Рэшфорда. Форвард не хочет уходить из «МЮ» (MEN)

«Барселоне» и «Ливерпулю» интересен форвард «Ман Юнайтед» .

По данным Manchester Evening News, каталонский клуб проявил интерес к англичанину, учитывая неопределенное положение форварда в «МЮ». «Барса» контактировала с окружением Рэшфорда и заверила близких к игроку людей в том, что заинтересована в нем.

Источник, близкий к Рэшфорду, сообщил, что после того, как появились новости о том, что форвард может обдумать будущее в «МЮ», «телефон звонил постоянно».

Однако Рэшфорд не хочет уходить из . Интерес со стороны «Барселоны» может подтолкнуть «МЮ» к тому, чтобы начать переговоры с форвардом о новом долгосрочном контракте.

тоже общался с окружением англичанина. Однако «Манчестер Юнайтед» вряд ли позволит игроку перейти в «Ливерпуль», даже если и решит продать его.

Источники сообщают, что Рэшфорд хорошо тренируется, у него нормальное психологическое состояние, но пока ему не удается перенести это в матчи.

Срок действующего контракта форварда с «МЮ» истекает летом 2023 года. В соглашении есть опция о продлении сотрудничества еще не год.

В этом сезоне 24-летний игрок провел 26 матчей за «Юнайтед» во всех турнирах и забили 5 голов. Его статистика – здесь.