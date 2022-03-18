Андрей Канчельскис: «Мораторий на вылет – страшное зло. А как же спортивный принцип? Более бредовой идеи давно не слышал»

резко высказался в отношении моратория на вылет из РПЛ.

– РПЛ хотят расширить до 18 команд. Одобряете?

– Да ну что вы! Конечно, нет! В нынешних экономических условиях это совершенно неуместно. Вы вспомните, сколько российских клубов обанкротилось за последнее время! Теперь их может стать еще больше.

Если бы у наших клубов было стабильное финансирование, подтвержденное гарантиями минимум на пять лет, – пожалуйста, расширяйте РПЛ хоть до 20 участников. Как в Англии.

Но у нас многие в любой момент рискуют повторить судьбу «Тамбова». Который побаловался один сезон Премьер-лигой – и развалился.

Кроме того, сейчас мы просто не наберем качественных игроков на 18 команд, уровень футбола сразу просядет. Особенно на фоне оттока легионеров.

Если наши руководители так хотят реформ, пусть возьмут пример с Шотландии, где 12 клубов играют в четыре круга. Матчи топов смотреть интереснее, чем унылую возню команд из нижней половины таблицы.

– Мораторий на вылет – зло?

– Страшное зло! А как же конкуренция? Спортивный принцип? Более бредовой идеи давно не слышал... Если завтра объявить, что из РПЛ в нынешнем сезоне никто не вылетает, половина команд тут же бросят лопату. Оставшиеся девять туров превратятся в профанацию.

Кому это нужно? Вместо того чтобы заниматься развитием клубов, люди просто решают свои вопросы, – сказал бывший футболист сборной России.

Желание клубов РПЛ отменить вылет в ФНЛ – ошибка и ускорение деградации