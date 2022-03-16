Роман Широков: «Тимощуку все вернут – он много сделал для украинского футбола. Думаю, Ракицкий летом вернется в «Зенит»

высказался о ситуации вокруг и Ярослава Ракицкого.

Тренер «Зенита» был лишен всех титулов на Украине. Также ему пожизненно запретили вести футбольную деятельность в стране. Защитник разорвал контракт с клубом.

– Думаю, что это ненадолго. Сейчас закончится эта история, и все вернут. Тимощук много сделал для украинского футбола. Сейчас ситуация такая, что там всех под ножи пускают. Не думаю, что это настолько сильно заботит Анатолия. Думаю, все вернется.

– Это эмоциональный шаг?

– Конечно, а что он такого сделал? Тимощук давно работает в России, давно здесь живет.

– Вероятно, требуют более активной жизненной позиции, чтобы осуждал...

– А что он должен осуждать?

– То, что сделал Ракицкий примерно.

– В отличие от Ракицкого, он здесь уже с 2007 года с перерывом на четыре года. У него, наверное, родственники и друзья как по ту сторону, так и по эту – как на Донбассе, так и здесь.

– А что будет с Ракицким?

– Думаю, что все успокоится и летом он вернется в состав команды. Думаю, ему просто надо переждать, – сказал Широков.