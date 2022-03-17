Варан об «МЮ»: «Мы не будем тыкать пальцем, драться друг с другом или жаловаться. Горд защищать эти цвета»

высказался о ситуации в «Манчестер Юнайтед» после вылета из ЛЧ от «Атлетико».

«Мы не будем тыкать пальцем, драться друг с другом или жаловаться. Мы оценим сезон, когда борьба закончится.

Мы будем бороться за этот клуб до последней минуты сезона. Неудачи – основание для побед. Горд защищать цвета «Манчестер Юнайтед», – написал защитник в инстаграме.

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