В дом Погба проникли грабители во время матча «МЮ» с «Атлетико»: «Они похитили кое-что очень ценное – наше чувство безопасности»

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В дом Поля Погба проникли грабители во время матча «Манчестер Юнайтед».

Вчера «МЮ» дома уступил «Атлетико» (0:1) в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Поль вышел на замену во втором тайме.

«Прошлой ночью самый страшный кошмар нашей семьи воплотился в жизнь, когда в наш дом вломились, ограбили его, пока наши дети спали в своей спальне.

Грабители были в нашем доме менее пяти минут, но за это время они похитили у нас что-то гораздо более ценное, чем все, что было в доме. Это наше чувство безопасности и защищенности.

Все случилось в последние минуты вчерашнего матча – они знали, что нас не будет дома. Мы с женой поспешили домой, не зная, в безопасности ли наши дети, не пострадали ли они.

Для отца нет чувства хуже, чем когда ты не можешь защитит своих детей. Я искренне надеюсь, что никому не придется пережить то, что пережил я. Именно по этой причине я готов предложить вознаграждение любому, кто поможет нам информацией», – написал французский хавбек «Ман Юнайтед».

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