Де Хеа об «МЮ»: «Слишком много лет без трофеев, мы даже не боремся за них. Еще один плохой год. Очень тяжело»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Давид Де Хеа Футбол

Давид Де Хеа выразил разочарование после вылета «Ман Юнайтед» из Лиги чемпионов.

«Всегда сложно вылетать из Лиги чемпионов. Особенно так, как мы.

Мы заработали хорошую ничью в Мадриде, а потом играли дома в присутствии фанатов. Я не знаю, должны ли мы были победить, если честно. Но мы не выиграли и снова вылетели. Еще один плохой год для нас. Очень, очень тяжело.

Слишком много лет без трофеев. Мы даже не боремся за них. Так что, я думаю, стоит прояснить: мы хотим добиваться хороших результатов, бороться за трофеи. Мы не хотим просто бороться за топ-4 и вылетать из Лиги чемпионов в 1/8 финала.

Нужно, чтобы каждый в клубе показывал гораздо больше. «МЮ» слишком велик, чтобы находиться там, где сейчас. Мы далеко отстали от борьбы за титул в АПЛ, мы вылетели из Лиги чемпионов. Так что от каждого требуется гораздо больше», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед».

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