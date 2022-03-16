Де Хеа об «МЮ»: «Слишком много лет без трофеев, мы даже не боремся за них. Еще один плохой год. Очень тяжело»

выразил разочарование после вылета «Ман Юнайтед» из .

«Всегда сложно вылетать из Лиги чемпионов. Особенно так, как мы.

Мы заработали хорошую ничью в Мадриде, а потом играли дома в присутствии фанатов. Я не знаю, должны ли мы были победить, если честно. Но мы не выиграли и снова вылетели. Еще один плохой год для нас. Очень, очень тяжело.

Слишком много лет без трофеев. Мы даже не боремся за них. Так что, я думаю, стоит прояснить: мы хотим добиваться хороших результатов, бороться за трофеи. Мы не хотим просто бороться за топ-4 и вылетать из Лиги чемпионов в 1/8 финала.

Нужно, чтобы каждый в клубе показывал гораздо больше. «МЮ» слишком велик, чтобы находиться там, где сейчас. Мы далеко отстали от борьбы за титул в , мы вылетели из Лиги чемпионов. Так что от каждого требуется гораздо больше», – сказал вратарь .