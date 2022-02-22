Де Хеа про «МЮ»: «Не представляю себя в другом клубе. Где тебя любят, там и твой дом»

Вратарь не представляет себя в иной команде.

«Мне нравится то, что я родился в Мадриде, но, в конце концов, это просто город. Сейчас я чувствую себя так, будто я из Манчестера. Где тебя любят, там и твой дом.

Я провел здесь много лет. Конечно, в жизни всякое бывает, тем более в футболе, но, честно говоря, я не представляю себя в другом клубе, только в «МЮ».

Да, я возвращаюсь домой [на матч с в Лиге чемпионов], сыграю с клубом, который дал мне возможность стать тем, кем я сегодня являюсь. Однако это лишь очередной матч.

Все хотят сыграть хорошо, хотят победить, это ведь . И я, конечно, желаю «Атлетико» успехов, но не знаю, матч с ним – это хороший знак или плохой. Все едут за победой, особенно я», – сказал испанец.

Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с сезона-2011/12. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.