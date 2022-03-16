«Интеру» интересен Аллер, «Аякс» хочет 35 млн евро за форварда, забившего 11 голов в ЛЧ

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Себастьян Аллер может перейти в «Интер».

Миланский клуб занят поисками нападающего и проявляет интерес к 27-летнему футболисту «Аякса».

Представители клуба уже общались с агентом Себастьяна. «Аякс» хочет за форварда 35 миллионов евро.

Аллер забил 11 голов в этой Лиге чемпионов, больше лишь у Роберта Левандовского (12). Кроме того, у него 19 голов в 23 матчах Эредивизи. Подробная статистика игрока – здесь.

Другие варианты «Интера» для усиления атаки – Ромелу Лукаку («Челси») и Джанлука Скамакка («Сассуоло»).

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