«Интеру» интересен Аллер, «Аякс» хочет 35 млн евро за форварда, забившего 11 голов в ЛЧ

может перейти в .

Миланский клуб занят поисками нападающего и проявляет интерес к 27-летнему футболисту .

Представители клуба уже общались с агентом Себастьяна. «Аякс» хочет за форварда 35 миллионов евро.

Аллер забил 11 голов в этой Лиге чемпионов, больше лишь у Роберта Левандовского (12). Кроме того, у него 19 голов в 23 матчах . Подробная статистика игрока – здесь.

Другие варианты «Интера» для усиления атаки – («Челси») и («Сассуоло»).