«Интеру» интересен Аллер, «Аякс» хочет 35 млн евро за форварда, забившего 11 голов в ЛЧ

Себастьян Аллер может перейти в «Интер».
Миланский клуб занят поисками нападающего и проявляет интерес к 27-летнему футболисту «Аякса».
Представители клуба уже общались с агентом Себастьяна. «Аякс» хочет за форварда 35 миллионов евро.
Аллер забил 11 голов в этой Лиге чемпионов, больше лишь у Роберта Левандовского (12). Кроме того, у него 19 голов в 23 матчах Эредивизи. Подробная статистика игрока – здесь.
Другие варианты «Интера» для усиления атаки – Ромелу Лукаку («Челси») и Джанлука Скамакка («Сассуоло»).