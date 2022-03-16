Кабелла об уходе легионеров из «Краснодара»: «В клубе были так же шокированы, как и мы»

Реми Кабелла рассказал об уходе из «Краснодара».

32-летний французский хавбек расторг контракт с «быками».

– Я получил травму икроножной мышцы на сборе в феврале и попросил у клуба разрешения вернуться к семье на Корсику.

Стал слышать о напряженности в регионе. Я позвонил в клуб, и мне сказали не волноваться и что я могу вернуться 2 марта.

Сперва я не осознавал всю серьезность ситуации, думал, что смогу вернуться. Я просто хотел играть в футбол, но ничего уже было невозможно.

– Чувствовали ли вы какие-то сигналы во время общения с людьми в «Краснодаре»?

– Абсолютно нет. Никто не мог себе этого представить, хотя русские сотрудники клуба никогда не говорили с нами об этом. Они были так же шокированы, как и мы.

И, честно говоря, с нами, иностранными игроками, весь персонал вел себя исключительно – от повара до врача, стюарда. То же касается и русских игроков. Они сделали все, чтобы мы чувствовали себя хорошо.

– Был ли ваш отъезд из России неизбежен?

– Иностранцы после сборов начали переживать и спрашивать, могут ли они вернуться домой, и это логично.

Срок моего контракта истекал в июне, и мы сошлись на том, что проще всего мне уйти. И правительство [Франции] стало настойчиво советовать французским гражданам покинуть Россию.

Я начал переговоры с «Краснодаром» о взаимном расторжении соглашения в прошлую среду. Я хотел попрощаться и поблагодарить весь персонал клуба, который великолепно относился ко мне. Но никто не мог предсказать, что произойдет на Украине, – сказал Кабелла в интервью L’Équipe.

Реми забил 4 гола и отдал 6 передач в 16 матчах РПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Кабелла и Классон разорвали контракт с «Краснодаром», а Крыховяк – нет. Почему?