Оливер Кан: «Цель «Баварии» – выигрывать ЛЧ каждый год. Для этого усилимся и начнем переговоры по контрактам»

заявил, что хочет выигрывать Лигу чемпионов каждый год.

«Мы точно знаем, чего хотим добиваться в спорте. Наша цель – выигрывать Лигу чемпионов каждый год Это подразумевает, что мы проведем точечное усиление команды, а также начнем переговоры по новым контрактам с нашими игроками.

Что касается переговоров по контрактам, то я очень спокоен. Мы не позволяем себе подвергаться давлению извне.

Наступает решающий момент сезона. Сейчас значение имеют только десятая победа в Бундеслиге подряд и . «Бавария» известна тем, что остается в борьбе, когда это важнее всего», – сказал генеральный директор «Баварии».