Оливер Кан: «Цель «Баварии» – выигрывать ЛЧ каждый год. Для этого усилимся и начнем переговоры по контрактам»

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Оливер Кан заявил, что «Бавария» хочет выигрывать Лигу чемпионов каждый год.

«Мы точно знаем, чего хотим добиваться в спорте. Наша цель – выигрывать Лигу чемпионов каждый год  Это подразумевает, что мы проведем точечное усиление команды, а также начнем переговоры по новым контрактам с нашими игроками.

Что касается переговоров по контрактам, то я очень спокоен. Мы не позволяем себе подвергаться давлению извне.

Наступает решающий момент сезона. Сейчас значение имеют только десятая победа в Бундеслиге подряд и Лига чемпионов. «Бавария» известна тем, что остается в борьбе, когда это важнее всего», – сказал генеральный директор «Баварии».

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