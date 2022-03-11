Майка Ричардс: «Бензема убедил меня, что он на одном уровне с Кейном и Левандовским»

Экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс отметил прогрес Карима Бензема в нынешнем сезоне.
По итогам матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (3:1), в котором Бензема сделал хет-трик, Ричардс в студии CBS Sports обсуждал игру француза с Джейми Каррагером и Тьерри Анри.
Ричардс: «Сейчас Бензема убедил меня…»
Анри: «Только сейчас? Сегодня вечером?»
Каррагер: «Во втором тайме».
Ричардс: «Не сегодня. Но за последние полгода Бензема убедил меня, что он на одном уровне с Харри Кейном и Робертом Левандовским».
Бензема по-прежнему недооценен. Его сезон и матч с «ПСЖ» – заявка на большое место в истории