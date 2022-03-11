Майка Ричардс: «Бензема убедил меня, что он на одном уровне с Кейном и Левандовским»

Экс-защитник отметил прогрес в нынешнем сезоне.

По итогам матча Лиги чемпионов между и (3:1), в котором Бензема сделал хет-трик, Ричардс в студии CBS Sports обсуждал игру француза с и .

Ричардс: «Сейчас Бензема убедил меня…»

Анри: «Только сейчас? Сегодня вечером?»

Каррагер: «Во втором тайме».

Ричардс: «Не сегодня. Но за последние полгода Бензема убедил меня, что он на одном уровне с и Робертом Левандовским».

​​Бензема по-прежнему недооценен. Его сезон и матч с «ПСЖ» – заявка на большое место в истории