Майка Ричардс: «Бензема убедил меня, что он на одном уровне с Кейном и Левандовским»

Теги Бавария Карим Бензема Джейми Каррагер Тьерри Анри Майка Ричардс премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Роберт Левандовски Харри Кейн Футбол

Экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс отметил прогрес Карима Бензема в нынешнем сезоне.

По итогам матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» (3:1), в котором Бензема сделал хет-трик, Ричардс в студии CBS Sports обсуждал игру француза с Джейми Каррагером и Тьерри Анри.

Ричардс: «Сейчас Бензема убедил меня…»

Анри: «Только сейчас? Сегодня вечером?»

Каррагер: «Во втором тайме».

Ричардс: «Не сегодня. Но за последние полгода Бензема убедил меня, что он на одном уровне с Харри Кейном и Робертом Левандовским».

​​Бензема по-прежнему недооценен. Его сезон и матч с «ПСЖ» – заявка на большое место в истории

Опрос

Кому бы отдали «Золотой мяч», если его вручать прямо сейчас?
45234 голосa
Мохамед Салах
10%
Мохамед Салах
Карим Бензема
47%
Карим Бензема
Килиан Мбаппе
10%
Килиан Мбаппе
Роберт Левандовски
33%
Роберт Левандовски

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные