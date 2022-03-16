«Фанаты «Челси» слегка лицемерят. Главная идея при Абрамовиче: мы можем бросаться деньгами и брать кого хотим». Каррагер о реакции на его слова об «МЮ» и Тухеле

раскритиковал политику «Челси» при Романе Абрамовиче.

Ранее бывший защитник «Ливерпуля» заявил, что «Манчестер Юнайтед» должен назначить главным тренером Томаса Тухеля.

«Справедливо будет сказать, что у меня было несколько жарких дискуссий на «Стэмфорд Бридж» в воскресенье [во время матча с «Ньюкаслом»]. Болельщики «Челси» очень страстно относятся к своему клубу и в данный момент считают, что весь мир атакует их, а они защищаются. Но я не изменил своего мнения.

И причина, по которой я думаю, что эта позиция немного лицемерна со стороны болельщиков «Челси», заключается в том, что если команды воспользуются ситуацией в «Челси» – например, «Манчестер Юнайтед», пригласив тренера, или другие клубы, пригласив игроков, – то «Челси» это делает уже 20 лет.

Это было главной идеей после прихода Абрамовича: «мы можем бросаться деньгами и брать кого хотим».

Сначала они пошли в «Манчестер Юнайтед» и назначили своим генеральным директором. «Мы пойдем в «Ливерпуль», заберем лучшего полузащитника Европы и дестабилизируем клуб на два года» – они его не забрали. «Мы заберем , «непобедимого», который выиграл все с «Арсеналом». Да, мы пойдем и заберем его». «Нас поймали на прослушке? Ничего страшного, мы заплатим штраф».

Англия, летавшая тогда при Свене-Йоране Эрикссоне: «Тренер Англии? Нет, мы хотим, чтобы он был тренером «Челси». Не переживайте из-за его отношений с Футбольной ассоциацией, мы хотим его назначить и заплатим штраф».

пользовался другими клубами последние 20 лет из-за , – сказал Каррагер.