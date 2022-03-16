У Рюдигера и «Челси» был согласован новый контракт. Из-за санкций интерес к немцу возобновили «Реал», «МЮ», «ПСЖ» и «Ювентус»

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У защитника Антонио Рюдигера и «Челси» был согласован новый контракт.

Как пишет журналист Sport Bild Кристиан Фальк, у футболиста, действующее соглашение которого истекает летом, была договоренность с «Челси» об условиях нового контракта, но подписной бонус для Рюдигера еще не был согласован.

Из-за санкций, наложенных на владельца «Челси» Романа Абрамовича, интерес к Рюдигеру возобновили «Реал», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». В данный момент у игрока нет контактов с «Баварией».

Напомним, что из-за санкций лондонскому клубу запрещено подписывать новые контракты с игроками.

В этом сезоне 29-летний центральный защитник провел 40 матчей за «Челси» во всех турнирах и забил 3 гола. Его полная статистика – здесь.

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