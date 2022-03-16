Роналду вылетел в 1/8 финала ЛЧ 3-й год подряд. После ухода из «Реала» он не проходил дальше 1/4-й

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Криштиану Роналду вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов 3-й год подряд.

Его «Манчестер Юнайтед» уступил «Атлетико» по сумме двух матчей (1:1, 0:1).

В прошлые 2 сезона Роналду оба раза вылетал именно на этой стадии с «Ювентусом». Туринский клуб уступил «Лиону» и «Порту» соответственно. 

После ухода из «Реала» в 2018 году форвард только раз прошел дальше первого раунда плей-офф. В сезоне-2018/19 «Ювентус» прошел «Атлетико», но уступил «Аяксу» в четвертьфинале. 

Португалец – 5-кратный победитель Лиги чемпионов. В 2008 году ему удалось выиграть турнир с «Манчестер Юнайтед», в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах – с «Реалом»

Печаль Роналду: 0 ударов (третий раз в жизни в ЛЧ), крах великой серии с «Атлетико» и, кажется, впервые за 12 лет без титулов

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