Роналду вылетел в 1/8 финала ЛЧ 3-й год подряд. После ухода из «Реала» он не проходил дальше 1/4-й

вылетел в 1/8 финала 3-й год подряд.

Его уступил «Атлетико» по сумме двух матчей (1:1, 0:1).

В прошлые 2 сезона Роналду оба раза вылетал именно на этой стадии с . Туринский клуб уступил «Лиону» и «Порту» соответственно.

После ухода из «Реала» в 2018 году форвард только раз прошел дальше первого раунда плей-офф. В сезоне-2018/19 «Ювентус» прошел «Атлетико», но уступил «Аяксу» в четвертьфинале.

Португалец – 5-кратный победитель Лиги чемпионов. В 2008 году ему удалось выиграть турнир с «Манчестер Юнайтед», в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах – с .

Печаль Роналду: 0 ударов (третий раз в жизни в ЛЧ), крах великой серии с «Атлетико» и, кажется, впервые за 12 лет без титулов