Заика о дебютном вызове в сборную: «Об этом мне сообщила жена: подошла, обняла, поцеловала, поздравила»

Защитник поделился впечатлениями после дебютного вызова в сборную России.

– Честно говоря, не следил за объявлением состава. Были больше мысли в голове о своей игре с «Химками». Конечно, был в курсе, что в марте будет сбор, что официальных матчей не будет, но вот такого, чтобы сидел и ждал списка вызванных, не было. Поэтому сегодня с утра очень приятно удивился.

– Как узнали о вызове?

– Когда объявили состав сборной, находился дома. О том, что я в списке, мне сказала жена: подошла, обняла, поцеловала, поздравила. Такая счастливая была – как будто не меня, а ее в сборную вызвали. Она же сама в прошлом футболистка, играла в женской сборной на Евро. Тогда я переживал за нее, гордился, болел. Теперь ситуация чуть поменялась. Могу сказать, что жена – мой главный болельщик.

– А ваш старший сын осознает, что его папу взяли в сборную России?

– Думаю, еще нет, ему всего 3,5 года. Хотя когда смотрит матчи «Сочи» по телевизору, то узнает меня. Подходит к экрану, тычет пальцем, говорит «Папа, папа!».

– Вы уже в курсе, что сбор пройдет в необычном формате, без официальных матчей.

– Да, но честно скажу: об этом вообще не думаю. Для меня сейчас главное – сам вызов, возможность потренироваться на другом уровне, почувствовать атмосферу сборной. Это шаг вперед.

– Знакомы с ?

– Нет, не знаком ни с Валерием Георгиевичем, ни с остальным тренерским штабом. Знаю только ребят, с кем пересекался в «Сочи»: , .

– Попасть в сборную в 29 лет – каково это?

– Да как-то не обращаю внимание на возраст. Шансы есть всегда. Главное, что ты делаешь на поле и как ты относишься к футболу. Ну и, конечно, здоровье, – сказал Заика.