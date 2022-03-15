«Челси» отозвал просьбу провести матч с «Мидлсбро» без зрителей

«Челси» отозвал просьбу провести матч Кубка Англии с «Мидлсбро» без зрителей.
Футбольная ассоциация Англии (FA) сообщила, что решение было принято по итогам переговоров с лондонским клубом.
При этом FA отметила, что продолжаются обсуждения с руководством АПЛ и властями Великобритании о допуске зрителей на матчи «Челси» в условиях ограничений из-за санкций против владельца «синих» Романа Абрамовича.
«Челси» ранее попросил FA провести игру с «Мидлсбро» без зрителей «ради спортивной честности». Соперник лондонцев выступил против подобной идеи.
«Мидлсбро» примет «Челси» в четвертьфинале Кубка Англии 19 марта.
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