«Челси» отозвал просьбу провести матч с «Мидлсбро» без зрителей

«Челси» отозвал просьбу провести матч Кубка Англии с без зрителей.

Футбольная ассоциация Англии (FA) сообщила, что решение было принято по итогам переговоров с лондонским клубом.

При этом FA отметила, что продолжаются обсуждения с руководством и властями Великобритании о допуске зрителей на матчи «Челси» в условиях ограничений из-за санкций против владельца «синих» .

«Челси» ранее попросил FA провести игру с «Мидлсбро» без зрителей «ради спортивной честности». Соперник лондонцев выступил против подобной идеи.

«Мидлсбро» примет в четвертьфинале Кубка Англии 19 марта.

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