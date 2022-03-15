Переговоры «Ливерпуля» с Салахом сорвались, он может уйти бесплатно летом 2023-го. Мо не хочет в Ла Лигу

«Ливерпуль» не может договориться с о новом контракте.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, в данный момент полузащитник сосредоточен на игре за «Ливерпуль». Переговоры по новому контракту сорвались, и сейчас все зависит от действий английского клуба.

Салах не горит желанием уходить из этим летом. Его контракт истекает в 2023 году, что даст ему возможность покинуть клуб в статусе свободного агента.

При этом отмечается, что, несмотря на сообщения об интересе к Салаху со стороны «Барселоны», в планы хавбека не входит переход в клуб из .

29-летний футболист забил 28 голов и отдал 10 передач в 35 матчах за «Ливерпуль» в этом сезоне. Его полная статистика – здесь.

Салах хочет зарабатывать на уровне Де Брюйне (400 тысяч фунтов), но «Ливерпуль» столько не дает. Будущее Мо в тумане