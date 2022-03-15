Бензема и Родриго получили травмы. «Реал» сыграет с «Барселоной» 20 марта

Нападающий «Реала» получил травму за неделю до игры с «Барселоной».

34-летний форвард оформил дубль в матче с «Мальоркой» (3:0) в 28-м туре , однако под конец встречи получил повреждение левой ноги в области икроножной мышцы – возможно, забивая второй мяч.

Некоторое время он пытался играть дальше, но на 85-й минуте сел на газон и отказался продолжать.

Примечательно, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не смог выпустить вместо Бензема другого футболиста, поскольку к тому моменту уже использовал все замены. В итоге команда доигрывает вдесятером.

Кроме того, травму получил вингер «Реала» . 21-летний бразилец не мог сам идти – он покинул поле в сопровождении врачей.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бензема забил в 5 матчах подряд. У форварда «Реала» 8 голов за это время