У Бензема 33 (22+11) очка по системе «гол+пас» в 25 матчах, у Винисиуса – 20 (14+6) в 26 играх. Форварды «Реала» лидируют в Ла Лиге

и лидируют в списке лучших бомбардиров Ла Лиги.

В матче 28-го тура чемпионата против «Мальорки» (3:0, второй тайм) Винисиус забил гол после передачи Бензема. Для бразильца это 14-й гол в этом розыгрыше Ла Лиги, он вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров, обогнав Яго Аспаса, Рауля де Томаса и Энеса Унала. Также 21-летний форвард сделал 6 результативных передач. Он проводит 26-й матч.

Первое место в списке занимает Карим Бензема. В игре с «Мальоркой» он забил гол с пенальти, а затем с игры. Теперь на его счету 22 мяча и 11 результативных передач в 25 играх этого сезона .

Подробную статистику Бензема можно найти здесь, а Винисиуса – здесь.