Эдуардо Камавинга: «Мы с родителями прыгали от радости, когда узнали, что я точно перейду в «Реал»

рассказал о том, как его семья отреагировала на переход в .

«В первый раз мы услышали, что мы интересны «Реалу» – или я должен сказать «Я интересен «Реалу»? – когда мой агент пришел к нам домой ближе к концу трансферного окна. Мы с родителями не то чтобы прыгали от радости, потому что мы понимали, что в футболе нет ничего определенного до того момента, как произойдет событие. Поэтому мы радовались сдержанно. Но потом, когда мы узнали, что это точно произойдет, мы прыгали от радости.

Это клуб, за который каждый хотел бы играть. После того, как ты подписал контракт, ты знаешь, что входишь в другое измерение», – сказал Камавинга.