Лисакович удален на 19-й минуте матча «Рубин» – «Ростов». Он наступил на ахилл Байрамяну

Форвард «Рубина» Виталий Лисакович получил красную карточку в 1-м тайме матча с «Ростовом».
На 19-й минуте игры 21-го тура РПЛ белорусский нападающий в центре поля наступил шипами на ахилл убегающего от него хавбека Хорена Байрамяна. Главный арбитр Виталий Мешков сразу удалил 24-летнего футболиста.
«Рубин» остался в меньшинстве, при этом уступая сопернику в счете после гола форварда Дмитрия Полоза на 12-й минуте.
Лисакович в предыдущих трех матчах за «Рубин» забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.