Лисакович удален на 19-й минуте матча «Рубин» – «Ростов». Он наступил на ахилл Байрамяну

Форвард получил красную карточку в 1-м тайме матча с .

На 19-й минуте игры 21-го тура белорусский нападающий в центре поля наступил шипами на ахилл убегающего от него хавбека . Главный арбитр Виталий Мешков сразу удалил 24-летнего футболиста.

«Рубин» остался в меньшинстве, при этом уступая сопернику в счете после гола форварда Дмитрия Полоза на 12-й минуте.

Лисакович в предыдущих трех матчах за «Рубин» забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Рубин» – «Ростов». 0:1 – Полоз забил. Онлайн-трансляция