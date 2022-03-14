Лисакович удален на 19-й минуте матча «Рубин» – «Ростов». Он наступил на ахилл Байрамяну

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Форвард «Рубина» Виталий Лисакович получил красную карточку в 1-м тайме матча с «Ростовом».

На 19-й минуте игры 21-го тура РПЛ белорусский нападающий в центре поля наступил шипами на ахилл убегающего от него хавбека Хорена Байрамяна. Главный арбитр Виталий Мешков сразу удалил 24-летнего футболиста.

«Рубин» остался в меньшинстве, при этом уступая сопернику в счете после гола форварда Дмитрия Полоза на 12-й минуте.

Лисакович в предыдущих трех матчах за «Рубин» забил 5 голов и отдал одну результативную передачу. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Рубин» – «Ростов». 0:1 – Полоз забил. Онлайн-трансляция

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